Footballer mit Benefiz-Aktion: Leonberg Alligators laden die Fans zum Charity-Bowl

Die Leonberg Alligators fiebern dem ersten Regionalliga-Spiel am 25. April entgegen. Zuvor lädt die American-Football-Abteilung des SV Leonberg/Eltingen am Samstag (10 bis 18 Uhr) im Lewa-Sportpark zum Charity Bowl, einer Wohltätigkeitsveranstaltung. Auf dem Kunstrasenplatz wird ein buntes Programm geboten, das die Alligators über die Plattform Twitch auf ihrem Kanal übertragen werden. „Unser Ziel ist es, den Charity Bowl als das Benefiz-Festival der Region zu etablieren. Wir wollen zeigen, dass Sport, Unterhaltung und soziale Verantwortung perfekt in ein Team passen“, teilen die Alligators mit.

Im Rahmen des Events dürfen sich wohltätige Organisationen präsentieren, im Mittelpunkt stehen aber Spiele. Vier Abteilungen des SV werden, angeleitet von vier prominenten Gästen, in diversen kleinen Spielen gegeneinander antreten. „Es hat einen Gameshow-Charakter, wie bei Stefan Raab“, erklärt Alligators-Kapitän Jan Bartosch.

Alligators-Kapitän Jan Bartosch verpasste wegen einer Verletzung fast die komplette vergangene Saison – in der am 25. April beginnenden Runde greift er wieder ins Geschehen ein. Foto: Andreas Gorr

Die Mittagspause wird mit einer Zaubershow und einem Cheerleader-Auftritt gefüllt, danach werden weitere Spiele ausgetragen, bei denen es um Vorteile im großen Finalspiel geht, wo die Regionalliga-Footballer gegen die Alligators-U-19 antreten. Den gesamten Tag werden Spendengelder gesammelt, welche dem Förderkreis krebskranke Kinder in Stuttgart zugute kommen. „Als Leonberg Alligators leben wir das Motto ‚Football is Family‘. Genau diesen starken Zusammenhalt möchten wir weitergeben“, verkünden die Alligators.

Am Ende laden die Alligators zu einer Aftershow-Party ein. Im Kulturzentrum Beat Baracke, dem Kinder- und Jugendhaus Eltingen, wird eine Deutsch-Rap-Formation das Publikum unterhalten. Karten gibt es vor Ort sowie im Ticketshop der Alligators.