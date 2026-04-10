Footballer mit Benefiz-Aktion Leonberg Alligators laden die Fans zum Charity-Bowl
Der Football-Regionalligist aus Leonberg sammelt bei einer mit vielen Programmpunkten gewürzten Benefiz-Veranstaltung Geld für krebskranke Kinder.
Der Football-Regionalligist aus Leonberg sammelt bei einer mit vielen Programmpunkten gewürzten Benefiz-Veranstaltung Geld für krebskranke Kinder.
Die Leonberg Alligators fiebern dem ersten Regionalliga-Spiel am 25. April entgegen. Zuvor lädt die American-Football-Abteilung des SV Leonberg/Eltingen am Samstag (10 bis 18 Uhr) im Lewa-Sportpark zum Charity Bowl, einer Wohltätigkeitsveranstaltung. Auf dem Kunstrasenplatz wird ein buntes Programm geboten, das die Alligators über die Plattform Twitch auf ihrem Kanal übertragen werden. „Unser Ziel ist es, den Charity Bowl als das Benefiz-Festival der Region zu etablieren. Wir wollen zeigen, dass Sport, Unterhaltung und soziale Verantwortung perfekt in ein Team passen“, teilen die Alligators mit.