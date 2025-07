Bis heute hält die Hamas rund 50 Geiseln fest, die sie am 7. Oktober verschleppte – auch Deutsche. Ihre Angehörige fordern nun mehr Einsatz von der Bundesregierung.

Forderung an Bundesregierung

Der Tag, an dem er von der Entführung seiner Brüder erfuhr, sei einer der glücklichsten seines Lebens gewesen, sagt Liran Berman. Elf Tage lang hatte er befürchtet, dass seine Brüder tot sein könnten – bis er erfuhr, dass sie als Geiseln genommen worden waren. Aber sie lebten. „Deshalb war mein erstes Gefühl: Das sind gute Neuigkeiten.“ Was er sich damals nicht vorstellen konnte: dass seine heute 27-jährigen Brüder, die Zwillinge Liv und Gali, mehr als 640 Tage später noch immer in der Gewalt der Hamas sein würden.