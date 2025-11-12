Der Widerstand gegen die Pläne, im ehemaligen Rotkreuzkrankenhaus in Bad Cannstatt eine Klinik für psychisch kranke Straftäter einzurichten, wird größer. Was sagt der Sozialminister?
13.11.2025 - 18:00 Uhr
Beim Rundgang von Landessozialminister Manfred Lucha (Grüne) in Bad Cannstatt mit Vertretern der Bürgerinitiative Schöne Straße und dem Aktionsbündnis gegen eine Forensik sowie Stadträten zu den sozialen Brennpunkten rund um das ehemalige Rotkreuzkrankenhaus hat eines gezeigt: Der Konflikt schwelt weiter. Lucha will „die Wahrnehmung der Bürger mitnehmen und die Überlastung einordnen.“ Er erklärte aber, dass er am Vorhaben festhalten und schnell Planungssicherheit schaffen wolle. Alternativen sehe er keine.