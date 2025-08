Der frühere Branchenführer Mercedes steckt in der Formel 1 schon wieder im Tief. Die Probleme mit dem Silberpfeil und der lange Flirt des Teams mit Max Verstappen haben die Piloten verunsichert.

Christian Hollmann, dpa 01.08.2025 - 12:02 Uhr

Budapest - Schwer verärgert über die erneute Misere seines Mercedes-Teams bat Toto Wolff zur Krisensitzung. Noch bevor sich die Formel 1 mit dem Gastspiel in Ungarn am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in den kurzen Sommerurlaub verabschiedet, verlangte der Teamchef Erklärungen für den jüngsten Einbruch beim einstigen Serien-Weltmeister. "Unsere Leistungen in den vergangenen Rennen haben nicht unseren Standards entsprochen", stellte der Österreicher Wolff fest.