In der Formel-1 steht in Shanghai das erste Sprint-Wochenende an. Wer überträgt Training, Qualifying und Rennen beim Großen Preis von China live im TV und Stream?
12.03.2026 - 11:07 Uhr
Die Formel 1 macht zum zweiten Rennen der Saison vom 13. bis 15. März 2026 Station in Shanghai in China. Das Layout des Shanghai International Circuit dürfte den neuen Autos zugutekommen. Die Strecke verfügt über zwei Geraden auf denen die Batterien voraussichtlich optimal eingesetzt werden können. Mercedes will nach dem Doppelsieg von Melbourne nachlegen. George Russell und Kimi Antonelli im Silberpfeil sind erneut die Favoriten. Wie ist der Zeitplan? Und wo werden die Trainings, Qualifying und Rennen übertragen?