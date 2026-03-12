In der Formel-1 steht in Shanghai das erste Sprint-Wochenende an. Wer überträgt Training, Qualifying und Rennen beim Großen Preis von China live im TV und Stream?

Die Formel 1 macht zum zweiten Rennen der Saison vom 13. bis 15. März 2026 Station in Shanghai in China. Das Layout des Shanghai International Circuit dürfte den neuen Autos zugutekommen. Die Strecke verfügt über zwei Geraden auf denen die Batterien voraussichtlich optimal eingesetzt werden können. Mercedes will nach dem Doppelsieg von Melbourne nachlegen. George Russell und Kimi Antonelli im Silberpfeil sind erneut die Favoriten. Wie ist der Zeitplan? Und wo werden die Trainings, Qualifying und Rennen übertragen?

Großer Preis von China: Der Zeitplan der Formel 1 in Shanghai

Wer das Rennen aus Deutschland verfolgen will, muss sehr früh aufstehen. Das erste Sprint-Wochenende der Formel-1-Saison 2026 beginnt am Freitag, den 13.03.2026, mit dem Freien Training von 04:30 bis 05:30 Uhr, gefolgt vom Sprint-Qualifying von 08:30 bis 09:15 Uhr. Am Samstag, den 14.03.2026, steht zunächst der Sprint von 04:00 bis 04:30 Uhr auf dem Programm, anschließend das Qualifying von 08:00 bis 09:00 Uhr. Den Abschluss bildet das Rennen am Sonntag, den 15.03.2026. Start ist um 8:00 Uhr.

Der Zeitplan der Formel 1 in China im Überblick

Freitag, 13.03.2026 von 04:30 bis 05:30 Uhr: Freies Training

Freitag, 13.03.2026 von 08:30 bis 09:15 Uhr: Sprint-Qualifying

Samstag, 14.03.2026 von 04:00 bis 04:30 Uhr: Sprint

Samstag, 14.03.2026 von 08:00 bis 09:00 Uhr: Qualifying

Sonntag, 15.03.2026 von 08:00 bis 10:00 Uhr: Rennen

Großer Preis von China: Wer überträgt die Formel 1 live im TV und Stream?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt jede Session der Rennwochenenden live und in der Wiederholung. Bei Sky sind wie gewohnt alle Trainings, das Qualifying, der Sprint und das Rennen, jeweils live und mit deutschem Kommentar zu sehen.Sky muss in dieser Saison vier Grand Prix auch im frei empfangbaren Fernsehen zeigen. Ein offizieller Vertrag für das Free-TV steht jedoch noch aus. In der vergangenen Saison hatte RTL, der wiederum von Sky übernommen werden soll, sieben Rennen ausgestrahlt.

Und dabei bleibt es auch über 2025 hinaus: Der Formel-1-Vertrag von Sky läuft noch bis einschließlich 2027. Sky bietet auch einen Livestream über SkyGo und WOW an

