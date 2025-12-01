Krisenbewältigung statt Titelparty: McLaren verzockt sich erneut. Und nun kommt es zum großen Finale. So wie 2010, als ein gewisser Sebastian Vettel das Unmögliche schaffte - im Red Bull.
01.12.2025 - 11:33 Uhr
Lusail - Nach dem zweiten Vollfrust-Wochenende nacheinander steht im Kampf um die Fahrer-Weltmeisterschaft für McLaren plötzlich alles auf dem Spiel. Der Teamchef ringt nach Erklärungen, der Geschäftsführer versucht es mit Knuddeln und Trösten, Lando Norris aber wollte erstmal nur ins Bett und Oscar Piastri fehlten ganz die Worte.