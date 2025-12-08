Lando Norris zeigt seine Gefühle, ob gute oder schlechte. Kollisionskurs ist nicht sein Ding. Dass er es so zum Weltmeister gebracht hat, macht etwas mit dem neuen Champion.
08.12.2025 - 05:45 Uhr
Abu Dhabi - Auf eines ist der neue Formel-1-Weltmeister Lando Norris besonders stolz. "Ich habe einfach auf meine Art gewonnen", betonte der 26 Jahre alte Brite nach seinem Titeltriumph: "Ich habe das Gefühl, dass ich genauso gewonnen habe, wie ich es wollte, nämlich ohne jemand zu sein, der ich nicht bin."