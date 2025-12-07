Der 35. Weltmeister der Formel 1 heißt Lando Norris. Dem Briten reicht beim packenden Dreikampf-Finale in Abu Dhabi Platz drei. Titelverteidiger Max Verstappen ist entthront.
07.12.2025 - 15:44 Uhr
Abu Dhabi - Mit tränenerstickter Stimme machte Lando Norris unter dem Nachthimmel von Abu Dhabi erst seinem Formel-1-Team und dann seinen Eltern eine Liebeserklärung. "Ihr habt einen Kindheitstraum wahr gemacht. Ich liebe dich, Mama, ich liebe dich, Papa", presste der 26 Jahre alte Brite mit letzter Kraft aus sich raus. In der Box jubelten die Eltern, die Geschwister, die Freundin, und McLaren-Geschäftsführer Zak Brown funkte in den Wagen: "Ist das die Weltmeister-Hotline?"