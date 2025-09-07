Max Verstappen triumphiert erneut in Italien. Nach acht Rennen ohne Sieg kehrt der Weltmeister zurück auf Platz eins. Geschlagen sind die WM-Führenden. Übel läuft's für den einzigen Deutschen.
07.09.2025 - 16:18 Uhr
Monza - Italien-Experte Max Verstappen hat mit einer Galavorstellung wie zu besten Zeiten seine ungewohnt lange Sieglos-Zeit im Königlichen Park von Monza beendet. 112 Tage nach seinem Erfolg beim Grand Prix in Imola gewann der 27 Jahre alte Niederländer auch das zweite Formel-1-Rennen in diesem Jahr im Heimatland von Ferrari.