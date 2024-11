São Paulo - Lando Norris hat mit einem geschenkten Sieg den Rückstand im WM-Klassement auf Max Verstappen um weitere zwei Punkte verringert. Der Brite gewann am Samstag in São Paulo das Sprintrennen über rund 100 Kilometer vor seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri. Der Australier überließ Norris wie angekündigt den Sieg. Im Klassement liegt Norris nun 45 Punkte hinter Verstappen.

Nachdem Piastri von der Pole vor Norris gestartet war, ließ er seinen Stallrivalen kurz vor Schluss vorbeiziehen. "Ich bin nicht stolz darauf, aber wir haben als Team zusammengearbeitet. Daher geht der Dank an Oscar", sagte Norris. Dritter wurde Max Verstappen im Red Bull.

Ermittlungen gegen Verstappen

Drei Stunden vor der Qualifikation zum Großen Preis von Brasilien wurde allerdings gegen den Titelverteidiger und WM-Spitzenreiter ermittelt wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Regeln während einer virtuellen Safety-Car-Phase. Im Rennen am Sonntag (18.00 Uhr MEZ/Sky) muss der dreimalige Weltmeister in seinem Red Bull wegen eines weiteren unerlaubten Motorwechsels per se fünf Startplätze zurück.

Verstappen versuchte gleich beim Start und auf dem Weg in die erste Kurve, Plätze gut zu machen von Startrang vier. Vorn verteidigte Piastri problemlos gegen den nicht gerade als Top-Starter bekannten Norris seine Pole-Position, dahinter kam Charles Leclerc im Ferrari auch einigermaßen gut weg. Innen wagte Verstappen den Angriff, musste die Attacke aber mit rauchenden Reifen abbrechen.

"Nimm dir Zeit, Max"

Das war gut für Norris. Der WM-Verfolger musste weiter Punkte aufholen, mit 47 mehr reiste Verstappen von Mexiko-Stadt nach São Paulo. "Nimm dir Zeit, Max. Du weißt, wie das Spiel geht", bekam Verstappen von seinem Kommandostand in den Wagen gefunkt.

Piastri, Norris, Leclerc und Verstappen setzten sich etwas vom Rest des Feldes ab und lagen meist um die zwei Sekunden auseinander. So war auch klar: Das Siegangebot, das Piastri nach seiner Pole-Fahrt seinem Teamkollegen gegeben hatte, würde schwer zu realisieren sein. Zumal der 24-jährige Norris phasenweise Mühe hatte, dem 23 Jahre alten Australier dicht zu folgen.

Dahinter raunte Verstappen, dass Leclerc vor ihm so viele Fehler mache. Es dauerte, bis McLaren den geplanten Platztausch vollziehen konnte, vorher schnappte sich Verstappen auf der Start- und Zielgeraden Leclerc. Das bedeutete für die beiden McLaren, das es mit dem Positionswechsel nun noch heikler würde.

Sie zögerten es so lange wie möglich hinaus. In der 22. von 24 Runden war so weit, Piastri ließ Norris zu seinem ersten Sprintsieg überholen. Viel später hätte es nicht sein dürfen. Denn Nico Hülkenberg war mit seinem Haas liegengeblieben und löste eine virtuelle Safety-Car-Phase aus - das bedeutete: Überholen verboten. Als das Safety-Car wieder in die Box fuhr, versuchte es Verstappen gegen Norris, brach aber ab und gab sich mit Platz drei zufrieden.