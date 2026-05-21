Lewis Hamilton ist seit 2007 in der Formel 1. Vor 19 Jahren feierte er in Kanada seinen ersten Grand-Prix-Sieg. Nun äußert er sich in Montréal zu Rücktrittsgerüchten.
Montréal - Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat sich zu Rücktrittsgerüchten geäußert und klargestellt, dass er nicht an ein Karriereende in der Formel 1 denkt. "Ich habe noch einen Vertrag. Für mich ist alles Hundertprozent klar", betonte der Brite bei der Pressekonferenz zum Großen Preis von Kanada in Montréal: "Ich werde noch eine ganze Weile hier sein. Gewöhnt Euch dran."