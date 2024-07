Formel 1 in Belgien

Mike Krack hat bei BMW Sauber und Aston Martin mit Sebastian Vettel zusammengearbeitet. Längst gibt es in der Formel 1 Spekulationen, dass er zum künftigen Audi-Werksteam wechseln könnte.

dpa 27.07.2024 - 05:33 Uhr

Spa-Francorchamps - Der frühere Formel-1-Teamchef von Sebastian Vettel bei Aston Martin, Mike Krack (52), hat Spekulationen über einen Wechsel zum künftigen Audi-Werksteam zurückgewiesen. "Ich habe hier das Projekt meines Lebens, wo man jemanden hat, der so viel investiert, um ein großes Team zu werden. Davon ein Teil zu sein, ist eine Chance für jeden", sagte der Luxemburger dem "Daily Mirror" am Rande des Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps. Er konzentriere sich auch nur auf dieses Projekt von Teameigner Lawrence Stroll. "Da sind meine Gedanken."