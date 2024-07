Ein neuer Motor bringt Max Verstappen eine Startplatzstrafe in Belgien ein. Der Formel-1-Weltmeister gibt zum Auftakt in Spa dennoch das Tempo vor.

Spa-Francorchamps - Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat die erste Trainingsbestzeit zum Großen Preis von Belgien aufgestellt. Der WM-Führende von Red Bull drehte in 1:43,372 Minuten die schnellste Runde auf dem Circuit de Spa-Francorchamps.

Da es viele Überholmöglichkeiten auf dem Ardennen-Kurs gibt, hat Verstappen an seinem Dienstwagen einen neuen Motor verbauen lassen. Das zulässige Limit an Aggregaten hat der in Belgien geborene Niederländer damit allerdings überschritten, weshalb er für den letzten Grand Prix vor der Sommerpause am Sonntag zehn Plätze in der Startaufstellung strafversetzt wird.

Verstappen verwies im ersten Freien Training mit einem Vorsprung von 0,531 Sekunden McLaren-Fahrer Oscar Piastri, der vor einer Woche in Ungarn erstmals ein Formel-1-Rennen gewonnen hatte, auf den zweiten Rang. Dritter wurde überraschend Williams-Pilot Alex Albon (+0,727 Sekunden). Nico Hülkenberg (+2,273 Sekunden) musste sich im Haas mit Position 17 begnügen.