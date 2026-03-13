Kurz nach dem actionreichen Auftakt in Australien macht die Formel 1 in Shanghai Station. Mercedes wirkt erneut unschlagbar.
Shanghai - Auftaktsieger George Russell gibt auch beim Formel-1-Gastspiel in China das Tempo vor. Der britische Mercedes-Pilot holte sich nach der Trainingsbestzeit auch Startplatz eins für das Sprintrennen am Samstag (4.00 Uhr/Sky). Russell verwies seinen italienischen Teamgefährten Kimi Antonelli auf Rang zwei. "Das Auto hat sich supertoll angefühlt", schwärmte der 28-Jährige.