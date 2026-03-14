George Russell ist auch im ersten Formel-1-Sprint des Jahres nicht zu schlagen. Hinter dem Mercedes-Piloten kommen die starken Ferraris ins Ziel. Der einzige deutsche Fahrer hat wieder Pech.
Shanghai - Auftaktsieger George Russell hat nach einem packenden Startduell mit Lewis Hamilton auch das erste Sprintrennen des Formel-1-Jahres gewonnen. Der englische Mercedes-Pilot verwies in Shanghai nach dem Kurz-Event über 100 Kilometer Charles Leclerc im Ferrari auf den zweiten Platz und sammelte weitere acht Punkte in der Fahrerwertung.