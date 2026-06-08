Lewis Hamilton ist plötzlich der erste Verfolger von Formel-1-Wunderjunge Kimi Antonelli. Was hat Kim Kardashian mit seinem Aufschwung zu tun?
08.06.2026 - 09:32 Uhr
Monte-Carlo - Dem Luftküsschen für Glücksbringerin Kim Kardashian ließ Formel-1-Altmeister Lewis Hamilton die freundliche Ermahnung für Super-Teenager Kimi Antonelli folgen. "Das sind jetzt zu viele Siege, Kumpel", raunte der Rekordchampion dem 19 Jahre alten Monaco-Gewinner zu, der im Eiltempo dem Titel des jüngsten Weltmeisters entgegen rast. Dass Antonelli wie schon zuvor in Kanada wieder den ersten Sieg von Hamilton im Ferrari verhinderte, tat der guten Laune des Briten aber keinen Abbruch.