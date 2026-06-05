Ferrari startet als Favorit ins Monaco-Wochenende der Formel 1. Endet die Siegesserie von Mercedes und Kimi Antonelli?
05.06.2026 - 14:41 Uhr
Monte-Carlo - Lokalheld Charles Leclerc hat im Auftakttraining zum Formel-1-Rennen in Monaco erneut seinen Heimvorteil genutzt. Der gebürtige Monegasse fuhr in der ersten Übungseinheit des Tages die schnellste Runde, sein Ferrari-Teamkollege Lewis Hamilton wurde mit 0,226 Sekunden Rückstand Zweiter. Damit bekräftigte die Scuderia ihre Favoritenrolle für den Grand Prix auf den Straßen von Monte-Carlo.