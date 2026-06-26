Kommt der Wechsel zu McLaren? Die Spekulationen um Max Verstappens Karriereweg halten an, während sein Rennstall nach Verbesserungen sucht. Sein Manager äußert sich zu einer Ausstiegsklausel.
Spielberg - Vorfreude auf das Heimspiel seines Red-Bull-Rennstalls ist bei Max Verstappen nicht mal im Ansatz zu spüren. "Wir wissen, dass es uns an Leistung mangelt", sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister: "Daher geht es vor allem darum, das Auto zu verbessern. Das ist, was wir alle wollen." Doch nicht nur sein mangelhafter Dienstwagen verhagelt dem 28-Jährigen gehörig die Laune, auch die nicht enden wollenden Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied von seinem Rennstall nerven Verstappen gewaltig.