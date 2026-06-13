In der Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Spanien verpasst WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli die erste Startreihe. Nico Hülkenberg und Lewis Hamilton setzen Ausrufezeichen.
Barcelona - Erstmals in dieser Saison hat WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli die erste Startreihe für ein Formel-1-Rennen verpasst. Der junge Italiener musste sich in einer packenden Qualifikation für den Grand Prix von Barcelona-Katalonien am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) mit Position drei begnügen. An der Spitze steht sein Mercedes-Teamkollege George Russell, der sich nach einem enttäuschenden zwölften Platz beim Großen Preis von Monaco vor knapp einer Woche bestens erholt zeigte und seine zehnte Karriere-Pole einfuhr.