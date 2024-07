Formel 1 in Ungarn

Für den Weltmeister wird es doppelt schwer. Max Verstappen startet hinter dem starken McLaren-Duo in den Großen Preis von Ungarn.

dpa 20.07.2024 - 18:07 Uhr

Budapest - Max Verstappen muss im Kampf um den Sieg beim Großen Preis von Ungarn am McLaren-Duo vorbei. Der niederländische Formel-1-Spitzenreiter startet an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) nur von Platz drei. Er musste sich im Red Bull in der Qualifikation sowohl Lando Norris aus Großbritannien als auch dessen australischem Teamkollegen Oscar Piastri geschlagen geben.