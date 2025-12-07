Es ist sein erster Fahrertitel in der Formel 1: Lando Norris hat die WM beim Dreikampf-Finale in Abu Dhabi gewonnen. Der 26 Jahre alte Brite verkörpert einen neuen Fahrer-Typ.
07.12.2025 - 15:49 Uhr
Lando Norris hat sich zum ersten Mal zum Formel-1-Weltmeister gekrönt. Dem 26 Jahre alten Briten von McLaren reichte beim Finale in Abu Dhabi der dritte Platz zum Gipfelsturm. Norris entthronte Max Verstappen und beendete die Titelära des 28 Jahre alten Niederländers von Red Bull nach vier WM-Triumphen in Serie.