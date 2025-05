Leclerc im letzten Training in Monaco vor Verstappen

Charles Leclerc ist in Monaco nicht zu schlagen. Auch im dritten Training fährt der ehemalige Formel-1-Vizeweltmeister an die Spitze. Dahinter positioniert sich der Weltmeister.

dpa 24.05.2025 - 13:43 Uhr

Monaco - Vorjahressieger Charles Leclerc hat seine Ambitionen auf die Pole Position beim Großen Preis von Monaco untermauert. Im letzten Training drehte der 27-Jährige auf dem engen Kurs in seiner Heimatstadt in 1:11,179 Minuten die schnellste Runde. 0,280 Sekunden hinter dem Ferrari-Piloten schaffte es Weltmeister Max Verstappen im Red Bull auf Platz zwei. Der Niederländer hatte den Grand Prix an der Côte d’Azur 2021 und 2023 gewonnen.