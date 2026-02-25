Die neue Formel-1-Saison steht vor der Türe. Wann es losgeht, welcher Sender die Rennen live überträgt und wie die Termine aussehen, erfahrt ihr hier.
Die neue Formel-1-Saison 2026 wirft bereits ihre Schatten voraus. Insgesamt stehen 24 Rennen auf dem Kalender. Den Start der diesjährigen Weltmeisterschaft markiert das Auftaktrennen Anfang März in Melbourne, Australien. Eine Übertragung der Rennen im deutschen Fernsehen wird es auch in diesem Jahr wieder geben. Welcher Sender die Rennen live zeigt und wie der Rennkalender aussieht, erfahrt ihr hier.