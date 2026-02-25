Die neue Formel-1-Saison steht vor der Türe. Wann es losgeht, welcher Sender die Rennen live überträgt und wie die Termine aussehen, erfahrt ihr hier.

Die neue Formel-1-Saison 2026 wirft bereits ihre Schatten voraus. Insgesamt stehen 24 Rennen auf dem Kalender. Den Start der diesjährigen Weltmeisterschaft markiert das Auftaktrennen Anfang März in Melbourne, Australien. Eine Übertragung der Rennen im deutschen Fernsehen wird es auch in diesem Jahr wieder geben. Welcher Sender die Rennen live zeigt und wie der Rennkalender aussieht, erfahrt ihr hier.

Noch keine Einigung auf Free-TV-Übertragung Weniger als zwei Wochen vor dem Auftakt der neuen Formel-1-Saison gibt es noch keine Einigung für Übertragungen im Free-TV. In Deutschland hält der Pay-TV-Sender Sky die Medienrechte und muss für vier Rennen im frei zugänglichen Fernsehen sorgen. Das erste Rennen ist am 8. März in Melbourne.

Es gebe derzeit keinen Vertrag für das Free-TV, bestätigte Sky der Deutschen Presse-Agentur und machte keine weiteren Angaben. Die Saison umfasst 24 Grand Prix und endet in Abu Dhabi am 6. Dezember. Zuletzt hatte RTL sieben Rennen pro Saison gezeigt und durchschnittlich 1,405 Millionen Zuschauer erreicht. Im Vorjahr waren es noch 1,595 Millionen gewesen.

Letzte Saison noch sieben Rennen live bei RTL

2020 hatte RTL letztmals alle Rennen gezeigt und damals einen Durchschnitt von fast vier Millionen Zuschauern erzielt. Danach verlor der Kölner Sender den TV-Poker mit Sky und durfte zwei Jahre lang lediglich vier Rennen pro Saison übertragen. 2023 lehnte der Sender einen erneuten Vier-Rennen-Vertrag ab, Sky sorgte über eigene Kanäle für Free-TV-Übertagungen. Im Jahr danach gab es erstmals einen Kontrakt von RTL und Sky über sieben Rennen pro Saison im Austausch für Fußballrechte.

Termine und Rennkalender für die neue Saison

Die Formel-1-Weltmeisterschaft 2026 umfasst 24 Rennen in 273 Tagen, reist dabei über fünf Kontinente, startet in Melbourne am 6. März und endet standesgemäß in Abu Dhabi am 6. Dezember.

Alle Rennen der Formel-1-Saison 2026 im Überblick: