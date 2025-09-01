Isack Hadjar schafft es als jüngster Franzose jemals auf das Formel-1-Podest. Dem 20-Jährigen wird eine große Karriere vorhergesagt - und der nächste Schritt scheint vorprogrammiert.
01.09.2025 - 08:40 Uhr
Zandvoort - Über seinen einzigen Fehler an einem traumhaften Tag konnte Isack Hadjar schnell lachen. Im Überschwang der Gefühle zerbrach der Franzose den ersten Formel-1-Pokal seiner Karriere, den er sich dank einer meisterlichen Fahrt als Dritter beim Großen Preis der Niederlande gesichert hatte. Nur vier Piloten waren in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse beim ersten Sprung aufs Podest je jünger. Im Alter von nur 20 Jahren und 337 Tagen lieferte Hadjar in Zandvoort das nächste gute Argument, um sich bald eines der begehrtesten Cockpits zu sichern.