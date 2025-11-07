Die Formel 1 steuert auf das Saisonfinale zu. Im Titel-Dreikampf deutet sich Drama an. Bei der ersten Ausfahrt in Brasilien ist der Weltmeister deutlich langsamer als seine Herausforderer.

São Paulo - Formel-1-Spitzenreiter Lando Norris geht vom ersten Startplatz in den Sprint beim Großen Preis von Brasilien. Der McLaren-Pilot schaffte es in 1:09,243 Minuten knapp vor Kimi Antonelli im Mercedes an die Spitze. Oscar Piastri belegte im zweiten McLaren nur den dritten Rang für das Kurzrennen über gut 100 Kilometer am Samstag (15.00 Uhr/Sky). Weltmeister Max Verstappen landete in der Qualifikation in São Paulo sogar nur auf dem sechsten Platz.

Im packenden Dreikampf um den Titel droht Verstappen in Südamerika ein Rückschlag. "Das Auto ist unfahrbar", fluchte der viermalige Champion am Boxenfunk. Schon im Training zuvor hatte er nicht um den Kampf an der Spitze eingreifen können. Wo genau die Probleme an seinem Auto lagen, war zunächst nicht klar.

Regen und Sturm: Im Sprint wird's ungemütlich

Auf der legendären Strecke in Interlagos bekommen die Top Acht im Sprint bereits WM-Punkte, der Sieger erhält acht Zähler. Allerdings könnte es - wie schon häufiger in Brasilien - chaotisch werden, denn am Samstag soll es kräftig regnen. Außerdem ist teilweise starker Wind angekündigt. Mit schwierigen Bedingungen kann Verstappen wiederum bestens umgehen, wie er im Vorjahr zeigte, als er im Grand Prix spektakulär von Startplatz 17 noch zum Sieg raste.

Vor dem 21. von 24 Saisonläufen am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) führt der Brite Norris aktuell mit nur einem Punkt Vorsprung vor dem Australier Piastri. Dahinter lauert Titelverteidiger Verstappen aus den Niederlanden mit 36 Zählern Rückstand auf Norris auf seine Chance, doch noch zum fünften Mal nacheinander Weltmeister zu werden.