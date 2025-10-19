Sieg von der Pole beim Sprint, Sieg von der Pole beim Hauptrennen: WM-Jäger Max Verstappen macht in Texas maximale Beute. Die Bilanz der beiden McLaren: Crash, Probleme, Schadensbegrenzung.
19.10.2025 - 23:23 Uhr
Austin - Mit einem beherzten Sprung in die Arme seiner Crew feierte Max Verstappen die Krönung seines Texas-Ritts im Red Bull. Der viermalige Formel-1-Weltmeister machte seinen Triumphzug in Austin nach dem Gewinn des Sprints von der Pole Position mit dem Erfolg beim Großen Preis der USA im Hauptrennen von Startplatz eins perfekt. Mehr ging nicht. "Es war ein unglaubliches Wochenende für uns. Ich bin unglaublich stolz", sagte Verstappen.