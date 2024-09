Die Strafe für ein Schimpfwort nervt Max Verstappen gewaltig. Das macht er rund um den Formel-1-Grand-Prix in Singapur immer wieder deutlich. Nun fragt er sich sogar: Wie lange noch?

Singapur - Die Bestrafung wegen losen Mundwerks bringt Weltmeister Max Verstappen ins Grübeln über seine Formel-1-Zukunft. "Diese Art von Dingen entscheiden definitiv auch über meine Zukunft", meinte der Red-Bull-Star aus den Niederlanden nach dem Grand Prix von Singapur. "Wenn man nicht man selbst sein kann, muss man sich mit solchen dummen Dingen auseinandersetzen." Er sei aber in einer Phase seiner Karriere, in der sich nicht ständig mit sowas auseinandersetzen wolle. "Es ist wirklich anstrengend."

Verstappen war auf der offiziellen Pressekonferenz des Motorsport-Weltverbands am Donnerstag zu seinem Wagen befragt worden, mit dem er zuvor in Baku nach vielen Problemen nur Fünfter geworden war. "Sobald ich in die Qualifikation ging, wusste ich, dass das Auto im Arsch war", erwiderte der 26-Jährige. Verstappen wurde anschließend von den Rennkommissaren vorgeladen und damit bestraft, gemeinnützige Arbeit zu verrichten.

Lesen Sie auch

Verstappen antwortet schmallippig

Der WM-Führende bezeichnete das später als "lächerlich". Aus Protest antwortete er auf der offiziellen Pressekonferenz nach der Qualifikation am Samstag und auch nach dem Rennen am Sonntag nur kurz angebunden auf Fragen.

"Natürlich ist es großartig, Erfolg zu haben und Rennen zu gewinnen, aber wenn man all das erreicht hat, wenn man Meisterschaften und Rennen gewonnen hat, dann will man auch einfach eine gute Zeit haben", sagte Verstappen, dessen Vertrag bei Red Bull noch bis Ende 2028 gültig ist. "Für mich ist das keine Art, im Sport weiterzumachen, das steht fest."

Verstappen findet die ganze Sache "sehr albern"

Die Formel 1 werde auch ohne ihn weitergehen, "daran habe ich keinen Zweifel", befand Verstappen weiter. Er wolle auch nicht weiter Energie auf die Debatte verschwenden, "weil es einfach sehr albern ist".

In der WM-Wertung hat Verstappen nach seinem zweiten Platz in Singapur zwar weiter Punkte eingebüßt. Sein Vorsprung auf McLaren-Pilot Lando Norris beträgt bei noch sechs Grand Prix inklusive drei Sprintrennen aber satte 52 Punkte. Sollte Verstappen hinter einem möglichen Dauersieger Norris bis Jahresende jeweils Zweiter werden, wäre er nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi dennoch erneut Weltmeister.