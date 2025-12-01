Zwei Formel-1-Rennen nacheinander patzt McLaren massiv im WM-Kampf - und Max Verstappen ist zur Stelle. Der Weltmeister sorgt für ein Finale, das mehr Spannung kaum bieten kann.
01.12.2025 - 05:15 Uhr
Lusail - Die WM-Entscheidung fällt im letzten Rennen der Formel-1-Saison. Max Verstappen hat sich mit seinem Sieg in Katar auf den zweiten Platz der Gesamtwertung vorgeschoben und nur noch 12 Punkte weniger als Lando Norris. Dessen McLaren-Teamkollege Oscar Piastri hat 16 Zähler Rückstand. Was das für das Finale in Abu Dhabi am Sonntag bedeutet, fragt sich auch die internationale Presse.