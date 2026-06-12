In Monaco hagelt es förmlich Zeitstrafen wegen zu schnellen Fahrens in der Boxengasse. Pierre Gasly verliert nach der Zieldurchfahrt sogar seinen dritten Platz. Dagegen geht sein Team vor.

dpa 12.06.2026 - 14:02 Uhr

Barcelona - Nach dem erfolgreichen Einspruch seines Formel-1-Rennstalls Alpine bekommt der französische Fahrer Pierre Gasly seinen dritten Platz vom Grand Prix von Monaco wieder zugesprochen. Die beiden im Fürstentum gegen Gasly ausgesprochenen Fünf-Sekunden-Strafen wegen angeblich zu schnellen Fahrens in der Boxengasse wurden nach einer Anhörung und wegen einer Fehlberechnung von gerade einmal 77 Zentimetern zurückgenommen. Der am vergangenen Sonntag nachträglich als Dritter gewertete Isack Hadjar von Red Bull verliert seinen Podestplatz.