Max Verstappen nicht mehr bei Red Bull? Für den deutschen Geschäftsführer ist das unvorstellbar.
Milton Keynes - Konzerngeschäftsführer Oliver Mintzlaff glaubt nicht an einen vorzeitigen Abschied von Formel-1-Superstar Max Verstappen von Red Bull. "Es ist wichtig zu sagen, dass ich keine Angst vor irgendwelchen Leistungsklauseln in seinem Vertrag habe. Das Wichtigste für einen Sportler ist, dass er sieht, dass jeder im Team alles für ihn gibt. Und ich glaube, Max ist beeindruckt davon, wie sich die Ergebnisse und die Stimmung im Team in diesem Jahr entwickelt haben", sagte Mintzlaff im Interview der niederländischen Tageszeitung "De Telegraaf".