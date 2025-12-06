Das letzte Formel-1-Training in diesem Jahr und keiner der drei Titelkandidaten fährt auf Platz eins. Stattdessen erlebt WM-Spitzenreiter Norris einen Schreckmoment.
Abu Dhabi - WM-Spitzenreiter Lando Norris hat nach einem Schreckmoment im letzten Freien Training beim Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi den ersten Platz hauchdünn verpasst. Der 26 Jahre alte Brite, dem beim Großen Preis an diesem Sonntag (14.00 Uhr MEZ/Sky) ein Podestplatz für den ersten WM-Fahrertitel reicht, lag im McLaren aber vor seinen beiden WM-Rivalen Max Verstappen und Oscar Piastri.