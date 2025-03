Sebastian Vettel hat sich nach Ansicht von Ralf Schumacher eine engstirnige Formulierung geleistet. Worum geht es zwischen den beiden Formel-1-Piloten genau?

red/dpa 13.03.2025 - 13:21 Uhr

Der frühere Formel-1-Pilot Ralf Schumacher stört sich an einer Formulierung des viermaligen Weltmeisters Sebastian Vettel über alte weiße Männer. Vettel (37) hatte sich in einem Interview des „Tages-Anzeiger“ in Zürich lobend über Schumacher (49) geäußert, der im vergangenen Sommer seine Homosexualität öffentlich gemacht hatte.