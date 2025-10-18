Die Aussprache nach dem Singapur-Zoff hat nur wenig genützt. Oscar Piastri und Lando Norris kollidieren in Austin. Beide scheiden aus. Max Verstappen gewinnt und holt weiter im WM-Kampf auf.
18.10.2025 - 19:55 Uhr
Austin - Max Verstappen hat beim Sprint-Gau von McLaren seine Aufholjagd im Kampf um den WM-Titel in der Formel 1 genüsslich fortgesetzt. Der 28 Jahre alte Red-Bull-Star gewann das Rennen über 100 Kilometer auf dem Circuit of the Americas vor Mercedes-Pilot George Russell und Carlos Sainz im Williams.