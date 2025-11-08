Lando Norris feiert einen Start-Ziel-Sieg im Formel-1-Sprint von Brasilien. Ein früher Unfall von Oscar Piastri verschiebt das WM-Duell weiter zugunsten des Briten.
08.11.2025 - 16:29 Uhr
São Paulo - Lando Norris hat mit einem Sieg im Formel-1-Sprint von Brasilien seine WM-Führung ausgebaut und dabei auch von einem frühen Unfall seines härtesten Titelrivalen Oscar Piastri profitiert. Der Brite holte sich im McLaren in São Paulo einen Start-Ziel-Sieg vor dem Mercedes-Duo Kimi Antonelli und George Russell. "Es war manchmal ein bisschen eng. Nach so einem Rennen freut man sich umso mehr über den Sieg", sagte Norris.