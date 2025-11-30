Lando Norris muss jetzt richtig zittern. Der WM-Titel wird erst im letzten Formel-1-Rennen vergeben. Und Max Verstappen kann sich nach einer erneuten Triumphfahrt doch wieder krönen.
30.11.2025 - 19:04 Uhr
Lusail - Max Verstappen steuerte seinen Siegerwagen auf die erleuchtete Bühne und reckte die Fäuste in den Nachthimmel von Katar. Inmitten des krachenden Feuerwerks über dem Lusail International Circuit kannte auch die Freude von Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff über den erstaunlichen Sieg beim Formel-1-Rennen in Katar kaum Grenzen: "Überragend. So ein Rennen, so eine Strategie - einfach unfassbar. Das ist das, was uns auszeichnet und was Max auszeichnet."