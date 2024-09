Vor der Qualifikation: Russell knapp vor Leclerc in Baku

Es sind nur 13 Tausendstelsekunden. Klar ist, der Kampf um die Pole für das Rennen in Aserbaidschan wird ganz eng. Formel-1-Max Weltmeister Verstappen dürfte auch vorn dabei sein.

dpa 14.09.2024 - 11:45 Uhr

Baku - George Russell hat im Mercedes im letzten Freien Formel-1-Training vor der Qualifikation zum Großen Preis von Aserbaidschan die schnellste Runde gedreht. Der Brite verwies Charles Leclerc, der am Freitag die Tagesbestzeit im Ferrari aufgestellt hatte, um 13 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz. Leclerc konnte in den vergangenen drei Jahren auf dem Kurs in Baku die Pole Position holen.