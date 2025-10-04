Max Verstappen rast in Singapur zur Trainingsbestzeit – doch die neue Formel-1-Hitzeregel ärgert ihn. Der Weltmeister verweigert die Kühlweste.
04.10.2025 - 12:43 Uhr
Singapur - Titelverteidiger Max Verstappen ist nach seinem jüngsten Siegeszug auch vor dem Formel-1-Nachtrennen in Singapur in Bestform. Der Red-Bull-Pilot holte sich im Abschlusstraining für den Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) die Bestzeit und strebt seinem dritten Sieg in Serie entgegen. Zweiter bei den Übungsrunden wurde WM-Spitzenreiter Oscar Piastri im McLaren vor Mercedes-Fahrer George Russell.