Lando Norris ist der Schnellste, dann aber kommt der einzige Deutsche. Nico Hülkenberg schiebt sich zwischen das McLaren-Duo.

dpa 17.10.2025 - 20:54 Uhr

Austin - Lando Norris ist im einzigen Freien Training der Formel 1 zum Großen Preis der USA die schnellste Runde gefahren. Der britische WM-Zweite verwies in der einstündigen Einheit auf dem Circuit of the Americas den einzigen Deutschen im Feld, Nico Hülkenberg, auf den zweiten Platz. Der 38 Jahre alte Rheinländer war im Sauber 0,255 Sekunden langsamer als Norris.