Es wurde vor allem in dieser Saison viel spekuliert. Verlässt Max Verstappen Red Bull? Im Team gab es einige Veränderungen, für den viermaligen Weltmeister ist eins gleich geblieben.
19.09.2025 - 09:01 Uhr
Baku - Max Verstappen wünscht sich weiterhin ein Karriereende in der Formel 1 bei Red Bull. "Ich muss sagen, die Red Bull-Familie ist top. Wir sind schon lange zusammen und ich mag es noch immer", sagte Verstappen vor dem Großen Preis von Aserbaidschan in einem Interview dem Bezahlsender Sky: "Ich habe auch immer gesagt, dass ich hier gerne bis zum Ende fahren wollen würde. Das ist immer der Traum gewesen - und der ist immer noch da."