Er zeigt es wieder allen. Pole für Max Verstappen. Dagegen demoliert der WM-Spitzenreiter seinen McLaren. Und der Teamkollege von Oscar Piastri: Auch hinter den Erwartungen.
20.09.2025 - 17:01 Uhr
Baku - Sechsmal Rote Flaggen, reihenweise Unfälle: Nicht mal vom Wind- und dem Rutschchaos auf dem schnellen Stadtkurs von Baku hat sich Max Verstappen vom Pole-Kurs abbringen lassen. Der 27 Jahre alte Niederländer sicherte sich nervenstark den besten Startplatz für den Großen Preis von Aserbaidschan mit dem Schlusspunkt einer packenden K.o.-Ausscheidung. "Ein ziemlich langes Qualifying", meinte Verstappen angesichts der zwei Stunden - üblicherweise dauert es eine Stunde. "Die letzte Runde musste einfach sitzen."