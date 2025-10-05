Die erste Titel-Entscheidung dieser Formel-1-Saison ist gefallen. McLaren gewinnt wieder die Team-WM. Im Rennen um die Fahrerkrone holt Max Verstappen weiter auf.
Singapur - Völlig geschafft bejubelte die McLaren-Crew in der Hitze von Singapur den nächsten Formel-1-Teamtitel, doch Aufholjäger Max Verstappen bringt die Weltmeister-Mannschaft weiter ins Schwitzen. Als Zweiter hinter Mercedes-Pilot George Russell raste der Red-Bull-Star im Schein des Feuerwerks auf dem Marina Bay Street Circuit über die Ziellinie und knabberte wieder ein paar Punkte vom Vorsprung der beiden WM-Führenden Oscar Piastri und Lando Norris ab. Dass Norris sich mit einem unsanften Start-Manöver gegen Piastri Platz drei holte, störte den Teamfrieden bei McLaren zusätzlich.