Auch nach der Formel-1-Sommerpause ist McLaren zu stark für Max Verstappen. Beim Heimspiel in den Niederlanden holt der Weltmeister noch das Maximum raus. Der Sieg geht an Oscar Piastri.
31.08.2025 - 16:46 Uhr
Zandvoort - Oscar Piastri hat auf dem Weg zu seinem ersten Titel Max Verstappen die Oranje-Party in Zandvoort humorlos verdorben - und von einer Panne seines schärfsten Rivalen profitiert. Mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg baute der Australier im McLaren seine WM-Führung deutlich aus.