Die WM bleibt noch ein Dreikampf. Max Verstappen feiert vor der Glitzerkulisse von Las Vegas seinen 69. Karrieresieg. Lando Norris hat nach Rang zwei aber weiter beste Chance auf den Premieren-Titel.
23.11.2025 - 06:31 Uhr
Las Vegas - Max Verstappen hat die WM zumindest für eine Woche weiter spannend gehalten und ist nach einem übermütigen Start-Manöver von Spitzenreiter Lando Norris vor der Glitzerkulisse in Las Vegas rechnerisch im Titelrennen geblieben. Der viermalige Formel-1-Weltmeister von Red Bull gewann den Großen Preis vor dem Briten und verkürzte am Ort seines Weltmeisterschafts-Triumphes von 2024 seinen Rückstand um sieben Punkte.