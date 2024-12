Verstappen-Coup in Katar: "Einfach wieder schön"

Weltmeister Max Verstappen ist nicht zu schlagen. Damit war in Katar anfangs nicht zu rechnen. Den im Fahrerduell geschlagenen Lando Norris trifft es schon wieder hart.

Von Jens Marx und Christian Hollmann, dpa 01.12.2024 - 18:57 Uhr

Lusail - Max Verstappen rannte mit erhobenem Zeigefinger zu seiner Crew zum Gruppenfoto, danach gab's Küsschen und Umarmungen von Mama und Schwester. Auch als viermaliger Formel-1-Weltmeister freute sich der Red-Bull-Star diebisch über seinen Sieg-Coup von Katar. "Einfach wieder schön", funkte er beseelt an die Box, während im Nachthimmel über dem Lusail International Circuit das Feuerwerk für den Champion krachte: "Ich bin auf alle so stolz in diesem Team - alle verdienen diesen Sieg."