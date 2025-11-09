Red Bull verstößt gegen die Regeln: Am Wagen von Max Verstappen werden noch mal massive Änderungen vorgenommen, auch der Motor wird gewechselt. Die Strafe nimmt er bewusst in Kauf.
09.11.2025 - 15:08 Uhr
São Paulo - Max Verstappen und sein Red-Bull-Team setzen im womöglich vorentscheidenden Rennen um die Formel-1-Weltmeisterschaft alles auf eine Karte. Nach dem völlig enttäuschenden 16. Platz in der Qualifikation wurde das Setup des Wagens noch mal verändert und ein neuer Antrieb vom Turbolader bis zur Kontrollelektronik eingebaut. Das gab der für den Internationalen Automobilverband verantwortliche Technische Delegierte rund drei Stunden vor dem Rennen heute bekannt.