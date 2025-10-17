Fairness ist so eine Sache in der Formel 1. Keiner weiß es besser als Max Verstappen. Was er vom Stallduell-Kurs seiner noch vor ihm liegenden WM-Rivalen hält, macht er deutlich.
17.10.2025 - 12:27 Uhr
Austin - Für den verordneten Anstands-Kurs seiner schärfsten WM-Widersacher hat Max Verstappen nur ein Lächeln übrig. Die angekündigten Konsequenzen im Stallduell von WM-Spitzenreiter Oscar Piastri mit Lando Norris dürften den Formel-1-Weltmeister erst recht belustigen. "Ein Titelkampf ist nie zu 100 Prozent fair", betont der Niederländer und ergänzt: "Man muss einfach dafür sorgen, gar nicht erst in so eine Situation zu kommen."