Seit dem 1. Februar ist der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari perfekt. Seitdem versucht Carlos Sainz, die richtige Entscheidung über seine Zukunft zu treffen. Die Auswahl ist kompliziert.

dpa 25.07.2024 - 15:28 Uhr

Spa-Francorchamps - Der Spanier Carlos Sainz grübelt immer noch über seine Zukunft in der Formel 1. "Meine Zukunft wird immer noch diskutiert und sehr sorgfältig analysiert. Es gibt jede Woche Veränderungen in jedem Team, die ich mir ansehe. Ich werde mir weiter Zeit zum Analysieren geben", sagte Sainz am Rande des Großen Preises von Belgien in Spa-Francorchamps. Er könne auch nicht sagen, ob es schon vor oder erst nach der Sommerpause der Formel 1 etwas in eigener Sache zu verkünden gibt. Nach dem Rennen in Spa kehrt die Motorsport-Königsklasse erst Ende August in Zandvoort wieder zurück.