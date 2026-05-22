Formel 3 in Kroatien Maichinger André Petropoulos fährt Doppelsieg ein
Beim Austria Formel Cup auf dem Grobnik Circuit hat der Maichinger Rennfahrer André Petropoulos einen Doppelsieg eingefahren – und das trotz eines Ausrutschers im ersten Rennen.
Beim Austria Formel Cup auf dem Grobnik Circuit hat der Maichinger Rennfahrer André Petropoulos einen Doppelsieg eingefahren – und das trotz eines Ausrutschers im ersten Rennen.
Ein perfektes Rennwochenende für André Petropoulos. Beim Austria Formel Cup auf dem Grobnik Circuit nahe Rijeka feierte der Maichinger Rennfahrer gleich zwei Siege in der Formel-3-Trophy. Damit sicherte er sich nicht nur die maximale Ausbeute, sondern auch die Führung in der Gesamtwertung. Die Rennstrecke gilt unter Fahrern als besonders anspruchsvoll. Schnelle Kurvenkombinationen und hohe körperliche Belastung über die gesamte Renndistanz verlangen selbst erfahrene Fahrer alles ab.