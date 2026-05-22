Formel 3 in Kroatien: Maichinger André Petropoulos fährt Doppelsieg ein

Ein perfektes Rennwochenende für André Petropoulos. Beim Austria Formel Cup auf dem Grobnik Circuit nahe Rijeka feierte der Maichinger Rennfahrer gleich zwei Siege in der Formel-3-Trophy. Damit sicherte er sich nicht nur die maximale Ausbeute, sondern auch die Führung in der Gesamtwertung. Die Rennstrecke gilt unter Fahrern als besonders anspruchsvoll. Schnelle Kurvenkombinationen und hohe körperliche Belastung über die gesamte Renndistanz verlangen selbst erfahrene Fahrer alles ab.

Trotz schwieriger äußerer Bedingungen zeigte Petropoulos schon im Training eine gute Leistung. Im anschließenden Qualifying machte jedoch heftiger Regen den Fahrern zu schaffen. Nachdem große Teile der Strecke unter Wasser standen und selbst auf den Geraden Aquaplaning drohte, wurde das Qualifying abgebrochen. Der Maichinger befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einer schnellen Runde und musste sich deshalb mit dem dritten Startplatz zufriedengeben.

Starker Regen sorgte für den Abbruch des Qualifyings. Foto: privat

Auch das Rennen tags darauf begann bei Regen. Kurz vor dem Start entschied sich das Team, von Slicks auf Regenreifen zu wechseln. Zunächst konnte Petropoulos seinen dritten Platz behaupten, musste jedoch nach drei Runden einen Ausrutscher verkraften. Auf einem nassen Kerb verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich und schlug mit dem Heck in einen Reifenstapel. Dabei wurde der Heckflügel beschädigt.

Doch der Maichinger ließ sich trotz des Zwischenfalls nicht aufhalten. Mit konstant schnellen Rundenzeiten kämpfte er sich zurück und überquerte als Sieger der Formel-3-Trophy die Ziellinie.

Beim zweiten Rennen präsentierte sich das Wetter bei strahlendem Sonnenschein von seiner besten Seite. Unter perfekten Bedingungen dominierte Petropoulos erneut das Geschehen und feierte einen weiteren Sieg. Durch diesen herausragenden Doppelerfolg übernimmt André Petropoulos die Tabellenführung in der Formel-3-Trophy. Das nächste Rennwochenende findet Anfang Juli in Vallelunga, Italien, statt.