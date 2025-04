AfD baut Vorsprung auf Union in Umfrage aus

Die AfD liegt laut Forsa-Befragung weiter vor der Union und kann ihren Vorsprung sogar ausbauen. So schneiden die weiteren Partein ab.

red/AFP 29.04.2025 - 14:49 Uhr

Die AfD hat in einer bundesweiten Umfrage ihren Vorsprung auf die Union leicht ausgebaut. In der am Dienstag veröffentlichten Forsa-Befragung für RTL und ntv liegt die AfD bei 26 Prozent und damit zwei Punkte vor CDU und CSU, die zusammen auf 24 Prozent kommen. Im Vergleich zur Vorwoche bleibt die AfD unverändert, die Union verliert von vorher 25 Prozent einen Punkt.