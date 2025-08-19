Laut einer Forsa-Umfrage vom Dienstag ist die AfD bundesweit weiterhin stärkste Kraft. Die Union holt jedoch leicht auf.
19.08.2025 - 14:45 Uhr
Die AfD ist in einer Forsa-Umfrage vom Dienstag weiter stärkste Kraft. Die in Teilen als rechtsextremistisch eingestufte Partei kommt demnach immer noch auf 26 Prozent. Die Union gewinnt einen Prozentpunkt hinzu und landet nun bei 25 Prozent. In der vergangenen Woche hatte die AfD die Union erstmals seit April wieder überholt - damals lag der Unterschied noch bei zwei Punkten.